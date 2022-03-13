«Меня это унижает!»: Бузова вслед за Бородиной «отвесила» щелчок «переобувшемуся» в воздухе Барских

Ранее бывшая жена Курбана Омарова заявила, что едва ли купит билетик на концерт этого украинского певца. Особенно после его обидных речей в адрес России.

Ольга Бузова, как и ее экс-соведущая на проекте «Дом-2», разразилась отповедью после резких критических высказываний Макса Барских. Артист ссыпал нелицеприятными фразами в адрес российской публики, заверив, что его фанатам вообще повезло, что он когда-то к ним заезжал. Ксения Бородина была ошеломлена таким нахальством молодого артиста, подметив, что намеревалась пригласить его на свою вечеринку по случаю дня рождения. Барских должен был петь для гостей именинницы. Однако потом на фоне всех событий на Украине, они отказались от этой идеи.

Узнав, что Макс говорит о ее родине и российский поклонниках, Ксюша подметила, что едва ли в будущем купит билетик на концерт украинского певца. Ведущая «Дома-2» считает, что Барских в России больше никому не нужен, а в Европе его мало кто знает. С мнением Ксении согласна и Ольга Бузова. Она «отвесила» щелчок молодому певцу, поставив его на место.

«Я не понимаю что с тобой произошло… откуда такая ненависть к людям. К людям, которые подарили тебе признание, любовь, восхищение, возможность выступать на лучших площадках страны, зарабатывать и делать невероятные шоу! Нас с детства учили толерантности, и лично я всегда была убеждена, что «музыка — вне политики». Это то, что сейчас необходимо людям… она должна лечить и вдохновлять, а не уничтожать, как это делаешь ты, Максим. Если Максу так противно, что в нашей стране слушают (или слушали) его музыку, то меня, как артиста и человека это унижает лично… Давайте множить любовь, и выходить из туманов-манов-манов. Это нам всем сейчас так необходимо», — отметила Бузова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!