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«Я горжусь Россией»: Федорова объяснила, почему на самом деле отказалась от титула «Мисс Вселенная»

В 2002 году Оксана Федорова решила продолжить образование, отдав свою корону Жюстин Пасек из Панамы.

«Я горжусь Россией»: Федорова объяснила, почему на самом деле отказалась от титула «Мисс Вселенная»
Оксана Федорова. Фото: Global Look Press

Оксана Федорова спустя два десятилетия решила вспомнить, как отказалась от титула «Мисс Вселенная». Ей, как победительнице, предстояло длительное путешествие по миру с благотворительными и рекламными проектами, сама же звезда практически не покидала Россию.

Она сказала, что ей нужно дописать диссертацию и отдала корону Жюстин Пасек из Панамы, которая получила титул «Вице-мисс Вселенная».

«Вся моя жизнь и творчество связаны с именем моей страны — с Россией. Победа в конкурсе «Мисс Вселенная» ровно 20 лет назад — в 2002 году была для меня победой моей страны, я ощущала невероятную радость и гордость, когда на разных языках произносили с уважением и пиететом «Россия».

Меня часто спрашивают о причинах отказа от короны, а они просты — я ощущала себя чужой в Америке, я русская и вся моя жизнь связана с моей Родиной.

У нас великая история, культура, вера и несгибаемый народ, в котором веками воспитан ген победителя и освободителя. Я горжусь Россией», — написала в личном блоге Оксана Федорова.

Свой пост знаменитость украсила хештегами: #горжусьчтоярусский, #мояРоссия, #своихнебросаем.

Пост Федоровой. Скриншот: instagram.com/fedorovaoksana/

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"Мисс Вселенная"новости шоу-бизнесаОксана Федорова