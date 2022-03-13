«Я горжусь Россией»: Федорова объяснила, почему на самом деле отказалась от титула «Мисс Вселенная»

В 2002 году Оксана Федорова решила продолжить образование, отдав свою корону Жюстин Пасек из Панамы.

Оксана Федорова спустя два десятилетия решила вспомнить, как отказалась от титула «Мисс Вселенная». Ей, как победительнице, предстояло длительное путешествие по миру с благотворительными и рекламными проектами, сама же звезда практически не покидала Россию.

Она сказала, что ей нужно дописать диссертацию и отдала корону Жюстин Пасек из Панамы, которая получила титул «Вице-мисс Вселенная».

«Вся моя жизнь и творчество связаны с именем моей страны — с Россией. Победа в конкурсе «Мисс Вселенная» ровно 20 лет назад — в 2002 году была для меня победой моей страны, я ощущала невероятную радость и гордость, когда на разных языках произносили с уважением и пиететом «Россия». Меня часто спрашивают о причинах отказа от короны, а они просты — я ощущала себя чужой в Америке, я русская и вся моя жизнь связана с моей Родиной. У нас великая история, культура, вера и несгибаемый народ, в котором веками воспитан ген победителя и освободителя. Я горжусь Россией», — написала в личном блоге Оксана Федорова.

Свой пост знаменитость украсила хештегами: #горжусьчтоярусский, #мояРоссия, #своихнебросаем.

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