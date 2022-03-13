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«То, как могла выглядеть»: Кристина Асмус поделилась редкими кадрами со съемок фильма «Хочу замуж»

Актриса попросила заменить ей парик.

«То, как могла выглядеть»: Кристина Асмус поделилась редкими кадрами со съемок фильма «Хочу замуж»
Кристина Асмус. Фото: Instagram.com/asmuskristina

Бывшая жена Гарика Харламова – Кристина Асмус – позировала в элегантном образе с твидовым пиджаком и прямой юбкой. На голове актрисы был растрепанный парик.

Знаменитость призналась, что так могла выглядеть ее героиня в фильме «Хочу замуж». Однако Кристина добилась, чтобы в кадре с актером Милошем Биковичем ее прическа смотрелось иначе.

«То, как могла выглядеть моя героиня в фильме «Хочу замуж». Как вам? Стоило заморачиваться с поиском парика?», – поинтересовалась Кристина в своем Telegram-канале.

Асмус, несмотря на актуальный материал жакета, осталась недовольной первоначальным образом для съемок.

Кристина Асмус. Фото: Instagram.com/asmuskristina
Кристина Асмус на съемках. Фото: Instagram.com/asmuskristina

Напомним, ранее Кристина Асмус рассказала о трудностях во время составления костюма для своей героини. На съемках в Калининграде Асмус поняла, что подобранный парик ей совсем не подходит. Но нужный парик можно было найти только в Москве.

Тогда на помощь актрисе пришла ее сестра, которая вместо Кристины бегала по магазинам в поисках нужного парика. А потом родственница Асмус отправила его Кристине.

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«Хочу замуж»Звездный стильКристина АсмусМилош Биковичредкие кадрыроссийские актрисы