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Круассаны? Сейчас? Растолстевшая Муцениеце показала, что теперь ест на завтрак

Ранее актриса пожаловалась, что вновь набрала вес.

Круассаны? Сейчас? Растолстевшая Муцениеце показала, что теперь ест на завтрак
Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Агата Муцениеце недавно сбросила 3 кг в детокс-санатории. Сюда звезда «Закрытой школы» была вынуждена отправиться после отдыха в Дубае, где актриса не отказывала себе ни в одном кулинарном наслаждении.

После вести о закрытии «Макдональдса» артистка вновь набрала вес! Экс-жена Павла Прилучного призналась, что, как и многие россияне, поспешила в ресторан быстрого питания, «наестся впрок». В результате табло на ее весах показало нерадостные цифры. Теперь, сказала артистка, ей опять придется следить за весом.

Впрочем, похоже, что садиться на жесткую диету Агата Муцениеце не собирается. В своем Telegram-канале она показала, чем побаловала себя с утра. Вместе с вареными яйцами и свежими овощами в ее меню оказались круассаны. Не исключено, что знаменитость приготовила их сама, поскольку выпечка оказалась чуть подгоревшей.

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