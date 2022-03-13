«Отдавали рубль на его концертах»: Рудковская отправила Барских «плясать» подальше от России

Яна поинтересовалась, где украинский певец найдет себе таких же преданных фанатов. Своих российских поклонников музыкант уже растерял.

Яна Рудковская в личном блоге в Telegram прокомментировала историю с Максом Барских. Ранее украинский певец заявил, что его «вытянула» вовсе не Россия. Музыкант заверил, что у него есть поклонники и в других странах, к примеру, в Европе.

Так что своей популярностью он якобы обязан вовсе не российским фанатам. Такие слова ошеломили многих отечественных звезд. Максу уже ответили: певица Слава, рэпер Тимати, Лера Кудрявцева и Ксения Бородина. Последняя уточнила, что очень сомневается в том, что у Макса Барских будет много концертов. Ведущая «Дома-2» заверила, что в России этот музыкант больше никому не нужен, а в Европе его мало кто знает.

В ситуацию вмешалась и Яна Рудковская. Она отправила Макса «плясать» куда-нибудь подальше от России, в страны, которые, как высказался украинский певец «входят в его географию». При этом музыкальный продюсер поинтересовалась, где Барских найдет таких же преданных поклонников. Свою российскую публику он уже растерял.

«Вряд ли он в какой-то другой геолокации найдет таких преданных фанатов, которые не только помогали ему выиграть все его музыкальные награды, но и отдавали российский заработанный рубль на его концертах! Макс, ждем твои концерты и награды в странах, которые «входят в твою географию». Даже нечего добавить. Кроме того, что «имея — не ценим, потерявши — плачем», — написала Рудковская.

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