«Были и есть все шансы выиграть дело»: адвокат Тома Хаоса поделился подробностями судебного разбирательства с Сергеем Амораловым

Юрист рассказал о последней беседе с недавно скончавшимся артистом.

Исполнитель Том Хаос мог одержать победу в суде над своим бывшим коллегой Сергеем Амораловым. Такое заявление сделал адвокат знаменитости.

Юрист Геннадий Нефедовский сотрудничал с экс-солистом «Отпетых мошенников». Накануне смерти артиста Нефедовский обсуждал с семьей Хаоса шансы на победу в суде.

«На днях мы беседовали с Гариком, Викой и Томом во время съемки о перспективе в судебном разбирательстве. У ребят были и есть все шансы выиграть дело, так как Аморалов нарушил закон по авторским правам», – отметил адвокат Тома Хаоса.

Напомним, что певец Том Хаос перед смертью собирался добиться справедливости в суде. Его бывший друг и коллега Сергей Аморалов вел нечестный бизнес и задолжал Тому Хаосу.

Разбирательство потребовало от Тома Хаоса много сил. Поэтому, как считают близкие артисты, он не выдержал.

«Это невероятная потеря, мы с Гариком пребываем в шоке и не можем найти себе места. Том был сильно подавлен из-за Аморалова…» – призналась вдова экс-солиста «Отпетых мошенников» в беседе со «СтарХит».

Напомним, ранее телеканал «Муз-ТВ» назвал дату трансляции последнего интервью с Томом Хаосом. Знаменитость накануне своей смерти побеседовал с журналистами о судебном разбирательстве и конфликте с Сергеем Амораловым.

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