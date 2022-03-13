«Леночка просто мужа кланировала!»: Николаева показала подросшего сыночка от Вдовина с домашним питомцем

Телеведущая Елена Николаева стала мамой в декабре прошлого года.

36-летняя ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева порадовала поклонников фото подросшего сына Сашеньки.

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У малыша наметились чернявые волосы, а взгляд выглядит очень осмысленным.

Звезда ТВ запечатлелась с ребенком и домашним питомцем, назвав кадр: «Отношения». Многие поклонники отметили, что знаменитость правильно делает, что приучает сына к общению с собакой. Также фолловеры обсудили внешность Саши.

«Леночка просто мужа кланировала!», «Прелестный сыночек, копия мамы!», «Сашенька копия мамы», «Да на обоих он похож!» — написали пользователи Сети.

Напомним, ребенка Елена Николаева родила в декабре 2020-го года, наградив наследником своего мужа бизнесмена Игоря Вдовина, экс-возлюбленного Анастасии Волочковой.

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