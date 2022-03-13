«Не будет подписан на шлюх!»: Муцениеце, зарыв топор войны с Прилучным, выступила с заявлением

Недавно актриса первой пошла на примирение с бывшим мужем.

Поклонники экс-пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце гадают – воссоединились артисты или нет. Предпосылки к этому явно есть, ведь все чаще их видят вместе, а вот «мажора» с Мирославой Карпович, как раз наоборот, больше не замечают на публике.

Бывшие супруги появились ранее в Дубае на дне рождения сына Тимофея, а потом в московском кафе на именинах дочки Мии. Муцениеце призналась, что это она первой пошла на примирение ради детей. Позже актриса похвасталась букетом на День всех влюбленных и показала колечко на безымянном пальце, пообещав позже рассказать обо всем.

На фоне этого Павел Прилучный написал в своем блоге много теплых слов Мирославе Карпович, которые его поклонники расценили, как прощальные.

Новый stories в Instagram Агаты Муцениеце дал очередную пищу для размышлений.

«Зато твой мужик не будет подписан на всяких шлюх», — написала артистка.

В Сети фолловеры уже обсуждают, что знаменитость таким образом намекнула на бывшего мужа.

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