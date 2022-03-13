«Я русским быть не перестану»: Тимати оставил душераздирающую публикацию в Instagram

Рэпер сказал, что это будет его последний пост в данной соцсети.

Накануне Роспотребнадзор сообщил о том, что в ночь на 14 марта инстаграм будет заблокирован. После этого звезды массово стали перебираться в телеграм и ВКонтакте. А Тимати решил оставить в инстаграме, где за его жизнью наблюдали 18 миллионов фанатов, последнюю публикацию.

По словам рэпера, он всем сердцем любит Россию и никогда не стеснялся говорить о том, что он гражданин РФ.

«И пусть хоть во всем мире нас ждет травля и хаос я русским (россиянином) от этого быть не перестану. И если это моя последняя публикация здесь, пусть она будет такой, чем беззубое «пока», — сказал Тимати.

Напомним, ранее рэпер сообщил о том, что миллионный подписчик его страны во ВКонтакте получит миллион рублей.

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