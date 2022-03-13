«Жена изменила и ушла»: Харламов заговорил о женской подлости

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о своем разводе в июне 2020 года. Пара не стала распространяться о причинах своего разрыва, оставив публике гадать.

Накануне комик опубликовал неожиданный пост в Telegram, который подписчики растолковали практически однозначно – как признание Гарика в причине расставания с Кристиной.

«Если ты изменил и ушел – ты козел и м…к (нехороший человек, — прим автора). А если жена изменила и ушла из семьи, то только потому, что ты козел и м…к. Альтернативы нет», — написал он.

«О наболевшем?», «Это про бывшую?», «Кристина оценит», «Снова имущество отсудила?», «Гарик, забудь уже про Асмус, про нее все забыли», — написали люди в комментариях.

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