«Мозги надо включать»: продюсер Сергей Лавров в ужасе от поведения Макса Барских

Бизнесмен считает, что артист перекрыл себе дорогу не только в России, но и в Европе.

Известный продюсер Сергей Лавров, который организует в России концерты Валерии, Кая Метова и других звезд, высказался о поведении Макса Барских.

Напомним, украинский певец немало набедокурил в последнее время, сорвавшись не только на политиков РФ, но и всех граждан нашей страны. Он заявил, что запрещает использовать свои песни на всей территории России.

«То, что он сейчас говорит о России-кошмар. Он вообще никому не нужен в Европе. Если бы не наша страна, если бы не признание в России, где бы он сейчас был? Он ведь и в Украине стал популярен через Россию», — прокомментировал Лавров КП.

Продюсер уверен, то, как ведут себя некоторые украинские исполнители – недопустимо, тем более что спецоперация будет невечной и рано или поздно им придется задуматься о своей дальнейшей карьере.

«Мозги-то надо включать. Слушайте, спецоперация завтра закончится, а где они дальше будут работать?» — удивился Лавров.

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