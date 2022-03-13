«Лгунья!»: Малькова рассказала, как на самом деле развивался роман ее бывшего мужа и Макеевой

Актриса познакомилась с бизнесменом в 2020 году.

Накануне Светлана Малькова создала телеграм-канал, в котором вместе со своими фанатами разбирает отношения бывшего мужа и Анастасии Макеевой. На платформе она публикует скриншоты переписок, архивные фотографии и даже некоторые высказывания актрисы.

В одном из них Анастасия Макеева рассказывала аудитории о том, как познакомилась с Романом Мальковым летом 2020 года и на протяжении нескольких месяцев не решалась строить отношения, так как мужчина был женат. Актриса призналась, что попросила Романа позвонить тогда еще жене Светлане и рассказать обо всем.

У Мальковой на этот счет своя версия. Она считает, что Анастасия просто всех обманывает.

«Лгунья! Не воспринимала его несколько месяцев, это как? В июле познакомились и практически стали сразу спать, так как в августе он уже написал смс. Позвонил на громкой связи и жена все поняла. Кому позвонил? Как можно стоять вот так перед всеми и врать. Единственное, я надеюсь, что в этом зале абсолютно всем наплевать на ее исповедь», — написала Малькова.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков узаконили свои отношения в мае прошлого года.

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