Вафли с кленовым сиропом: невестка Валерии рассказала, что предпочитает на завтрак

Лиана Шульгина вышла замуж за младшего сына певицы в 2020 году.

Лиана Шульгина породнилась с певицей Валерией в 2020 году. Она вышла замуж за младшего сына артистки Арсения. В день день нового 2021 года у пары родилась дочь, которой дали необычное имя Селин.

Недавно семья переехала в новую квартиру, теперь они живут в высотке Москва-сити, а завтракать предпочитают в вне дома. В своем телеграм-канале Лиана призналась, каким блюдам семья отдает предпочтение по утрам.

«Я обожаю классические вафли с ягодами, кленовым сиропом и дополнительно беру бекон. Вместе очень вкусно! Попробуйте. Сеня любит «Римский завтрак» с голландским соусом и панкейки с ягодами», — написала Шульгина.

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