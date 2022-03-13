«В 18 лет мыла полы в клинике»: Бузова призналась, как шла к успеху и славе

Ольга Бузова – самая популярная девушка на просторах российского инстаграма. На ее страницу подписано более 23 миллионов пользователей Сети. Теперь, когда Роскомнадзор принял решение заблокировать эту соцсеть на территории страны, поющая ведущая решила рассказать, как добивалась славы и успеха. Откровениями Ольга поделилась в своем телеграм-канале.

«Я в 18 лет полы мыла у мамы в клинике, и надо будет, буду мыть и сейчас! Но я на своем примере показывала своей многомиллионной аудитории, что в нашей жизни можно всего добиться! Надо просто много работать, и верить в себя!» — написала Бузова.

Добавим, инстаграм будет заблокирован на территории России 14 марта. После этой новости селебрити массово перешли в тегерам и ВКонтакте.

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