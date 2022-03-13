Новости шоу-бизнеса: Рудковская поставила условие Барских, Нагиев попрощался с поклонниками, Нетребко заболела

Об этих и других самых популярных новостях из мира звезд за 12 марта – в обзоре Teleprogramma.pro.

На высказывания Макса Барских о России уже отреагировали некоторые звезды шоу-бизнеса. Не осталась в стороне и продюсер Яна Рудковская. Она считает, что украинский артист после этого должен вернуть все награды, которые получил именно в нашей стране.

Дмитрий Нагиев тем временем попрощался со своими фанатами в инстаграме, а Анна Нетребко, которую отстранили от сцен европейских театров, заболела. Об этих и других новостях из мира шоу-бизнеса, которые стали самыми популярными 12 марта, — в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Яна Рудковская потребовала, чтобы Макс Барских вернул награды

Высказывания украинского артиста Макса Барских о России не остались незамеченными в отечественном шоу-бизнесе. Так, ранее певцу в жесткой форме ответил Тимати, а Яна Рудковская тем временем потребовала Барских вернуть все награды, которые он получил в России.

«Макс, ждем твои концерты и награды в странах, которые «входят в твою географию». Твои треки уже в принципе неудобно включать где-то! Неправильно люди поймут», — написала Рудковская в своем телеграм-канале.

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Дмитрий Нагиев попрощался с фанатами в инстаграме

Российские пользователи инстаграма массово создают телеграм-каналы и страницы в ВКонтакте. По решению Роскомнадзора инстаграм будет заблокирован 14 марта.

В числе тех, кто попрощался с подписчиками в этой соцсети оказался и Дмитрий Нагиев. Примечательно, что он не появлялся там с 23 февраля.

Сколько денег зарабатывали в инстаграме Лазарев, Кудрявцева и другие

Ни для кого не секрет, что инстаграм был одной из площадок, где селебрити зарабатывали неплохие деньги. Рекламные контракты зависели от масштаба звезды и охвата аудитории.

Так, стало известно, что Ксения Бородина брала за рекламный пост 800 тысяч рублей, а Лера Кудрявцева – от 500 тысяч. Сергей Лазарев мог по доброте душевной и за 350 тысяч отрекламировать тот или иной товар.

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Что известно о новом возлюбленном Анастасии Волочковой

У Анастасии Волочковой новый роман. Ее избранник – молодой бизнесмен по имени Дмитрий Корнеев, который почти в два раза моложе балерины. Ему всего 24 года.

Он работает в фирме своего отца, которая строит деревянные дома, бани, беседки. Познакомилась пара 13 февраля, а уже 14-го – в день всех влюбленных, отмечала праздник у Анастасии в особняке.

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Анна Нетребко сообщила о болезни

С началом спецоперации на Украине все европейские театры исключили имя Анны Нетребко из своих афиш. Несколько дней оперная дива не выходила на связь, а накануне сообщила в своем инстаграме о болезни.

«Ребята, всем привет. Вот она я – жива. У меня, правда, легкий бронхит с ларингитом, но ничего – это все мелочи. Я скоро выздоровлю. Решила выйти на связь с вами, перед тем, как Instagram в России закроют», — сказала Нетребко.

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Иосиф Пригожин высказался о недвижимости за границей

В сложившейся ситуации Продюсер Иосиф Пригожин переживает о том, что на Западе могут попросту забрать всю недвижимость и заморозить счета россиян. К слову, у него тоже есть собственность в Европе.

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«Как такое возможно в цивилизованной европейской стране?! Где хваленые европейские ценности, демократия? Дайте возможность продать, а потом говорите: «Уходите отсюда».

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