«У них «индивидуальная доставка» из Китая»: Омаров посмеялся над теми, кто грустит по ушедшим из России брендам

Курбан Омаров, как и многие другие звезды российского шоу-бизнеса, активно осваивает телеграм-канал. Там, с присущим ему чувством юмора бизнесмен высмеял тех, кто грустит по ушедшим с рынка люксовым брендам.

«А самое смешное в этой истории, когда нам пасмурным голосом сообщают, что от нас ушел еще один люксовый бренд одежды. Гучи закрылся, Луи закрылся, Дольче закрылся. 80% процентов, как одевались в эти шмотки так и продолжат. Они даже ни разу в этих магазинах не были, у них «индивидуальная доставка» из Китая», — написал Омаров.

Напомним, недавно Курбан вернулся из Италии, где был задержан местной полицией. В участке он провел ночь, а после вышел на свободу.

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