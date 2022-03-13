«Попал в лапы психопатки-эгоистки»: Малькова рассказала, почему ее бывший муж не может бросить Макееву

Российские звезды шоу-бизнеса массово переходят в телеграм, где создают собственные каналы. Пока большая часть из них разбирается с тонкостями функционирования новой платформы, решая, какой контент публиковать, Светлана Малькова создала площадку, в которой обсуждает с подписчиками отношения бывшего мужа и Анастасии Макеевой.

«Сам Роман понимает, что попал в лапы психопатки-эгоистки, но куда ему деваться? Мосты сожжены! Он сам устал, что она его за собой везде таскает. Она же как пиявка! Может он и подумывает, как слиться, еще он не хочет уходить пустой, слишком много он потерял!» — написала Малькова в своем телеграм-канале.

Также художница, которая живет в Словении и воспитывает троих детей, высказалась о взаимоотношениях актрисы со свекровью.

«Насчет родителей Ромки, не очень в курсе, МБ сильно боится Настю, ей самой не нравится, что она в этой секте, но перечить Королеве — нельзя! Чекнулась совсем! МБ не очень довольна Романом, считает его виновником всех бед. Малькеева с родителями Ромы на расстоянии, в инсте дают то, что хотят дать!» — добавила Светлана.

Напомним, Роман Мальков женился на Анастасии Макеевой в мае прошлого года.

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