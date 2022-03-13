«Мы в восторге»: Шубская с родными побывала на концерте Пелагеи

Анастасия Шубская гостит в Москве. Жена Александра Овечкина проводит время со своими родными. накануне она вместе с отцом и родственницами побывала на концерте Пелагеи. Снимком поделилась в телеграме, который только начала осваивать.

«Я пока не разобралась с телеграмом, от слова совсем. Начну с фото с сегодняшнего концерта Пелагеи, на который мы сходили с папой, свекровью и подругой семьи, Лилей! Мы в восторге! Какой же у нее голос!» — написала Шубская.

Напомним, ранее Роскомнадзор вынес решение о блокировке инстаграма. В связи с чем все селебрити выбирают для себя удобные способы общения с фанатами. Они заводит телеграм-каналы и вспоминают пароли от страниц в ВКонтакте.

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