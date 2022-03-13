«Мы сюда еще вернемся»: Ксения Бородина попрощалась с Instagram

Телеведущая Ксения Бородина разместила в личном микроблоге прощальное обращение к поклонникам. Знаменитость призналась, что будет скучать по Instagram.

И хотя Ксении обидно, что ее лишают создававшейся 11 лет жизни в социальной сети, она верит в воссоединение с Instagram в будущем.

«Я буду скучать. Я надеюсь, что все наладится и мы сюда еще вернемся и порвем танцпол. 11 лет – это огромный кусок моей жизни. От жизни тут были огромные плюсы и минусы. Из плюсов это общение с вами, новые знакомства, колоссальные возможности, монетизация, реализация разных проектов, рост популярности, возможность быть ближе к людям, для которых ты как сестра, подруга, соседка, близкий человек. Огромное количество приятных слов, комплиментов, радости, поздравлений, вдохновления», – заявила Бородина.

К слову, Бородина нашла недостатки Instagram.

«Из минусов это конечно же хейт, это зависть, это «новые друзья» ради хайпа и пиара, это вынос личной жизни и превращения ее в публичную, использования меня со стороны других людей для личных реализаций. Но оставим все это в прошлом, вы – моя семья, с которой мы делили одну площадку. Я не считаю справедливым лишать нас такой платформы, где к многих была тысяча и одна возможность для общения, для работы, бизнеса, для живых красивых картинок и видео, сторис про жизнь», – добавила Ксения.

Напомним, ранее Ксения Бородина рассказала, в каких отношениях осталась с матерью бывшего мужа Курбана Омарова.

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