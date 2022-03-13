Роскошь бархата: Кети Топурия предстала в стильном комбинезоне палаццо с открытой спиной

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она признавалась, что сама Алла Пугачева хвалила ее творчество, когда певица стала выступать с группой «А’Студио». Теперь в ее копилке множество хитов.

Поклонники также восхищаются ее чувством стиля. Артистка уже дважды стала мамой. Она растит шестилетнюю дочку Оливию от первого брака и годовалого сына Адама от Льва Деньгова.

Примечательно, что Кети может похвастаться точеной фигурой. Хотя во время беременности она умело скрывала живот под нарядами оверсайз. Теперь певица снова носит корсеты и силуэтные наряды.

На этот раз она поделилась кадром с фотосессии. Для съемки с членами группы артистка облачилась в бархатный комбинезоне с такими модными деталями как брюки палаццо и открытая спина. Топурия также выбрала популярный цвет фуксии.

Наряд не только подчеркнул ее талию, но и сделал ее еще уже за счет широкого низа и верха. Более того, певица вытянула силуэт за счет кроя.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие стали писать ей комплименты. «Как я люблю ваши образы», «Это лучший наряд», «Ой, вот это да», «У вас осиная талия», «Кети можно узнать по наряду», «Какая роскошная», «Розовый в тренде», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что модель Зендая на показе Valentino в Париже пришла в розовом тотал костюме.

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