«Она мой талисман»: Татьяна Лютаева рассказала, почему предпочитает снимать в своих фильмах дочь

Актриса Татьяна Лютаева недавно переквалифицировалась в режиссера. Знаменитость уже решила, кого будет снимать в своих новых картинах. Это будет дочь Агния Дитковските.

Лютаева объяснила, почему выбор пал на собственную наследницу:

«Предлагают странные роли, мало интересного материала. Ну, она европейская, она другая, нездешняя. Знаете, вот про меня говорили когда-то, что я нездешняя. А она совсем нездешняя. Поскольку я знаю, на что она способна, я ее снимаю».

Лютаева уже снимала в своем первом фильме «Камень, ножницы, бумага» Дитковските. Актриса призналась, что дочь стала своеобразным оберегом ее творческих работ.

«Она мой талисман. Я хочу показать даже ей самой, какая она может быть разная», – отметила Лютаева.

Участвовал в работе над проектами матери и сын Татьяна Лютаевой – Доминик Раманаускас.

«Мне кажется, мог бы быть очень мощным комедийным артистом. Я это понимаю по тому, как мы дома дурачимся. Конечно, при такой внешности, генетике, при таких прабабушках, прадедушках, бабушках и дедушках, маме и папе у него есть все шансы стать артистом. Но он не хочет. Ему нравится то, чем он занимается. У него много идей. После окончания МГУ он открыл ресторанную сеть небольшую, но сейчас уже оттуда ушел. А теперь он является партнером Lucky Group», – призналась Лютаева в беседе с 7days.ru.

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