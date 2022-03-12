«С камином в кругу всей семьи»: Клава Кока поделилась кадрами с празднования юбилея своей мамы

Клава Кока является известной певицей. Она уже несколько лет строит карьеру в шоу-бизнесе и добилась немалых высот. Артистка имеет миллионы подписчиков. У нее уже есть множество хитов. Блондинка спела дуэтом с Нилетто и Александром Реввой.

Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Звезда возит родителей на Мальдивы, покупает брендовые вещи. Недавно она похвасталась тем, что купила квартиру в Москве.

А вот 12 марта Кока провела день с родными. С утра она поздравила маму в соцсетях. А потом певица приехала в загородный дом, где отпраздновала юбилей Лады Высоковой.

На улице именинница отметилась в спортивном костюме и пуховике сливочного цвета. Ее обнимал муж. А дома все собрались за большим столом. Клава похвалила отца за шашлыки и поиграла с собакой. Они устроили уютные посиделки.

«Хочу, чтоб в этом Телеграм-канале всегда было так уютно и тепло, как рядом с камином в кругу всей семьи», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кока. Многие также отметили, что у нее очень молодая мама. «Вот это семья», «Какие классные», «Ну просто прелесть», «Счастливая наша», «С родными всегда уютно и тепло», «Какая красивая мама», «Мама у тебя прям очень молодо выглядит», «Скромно и без пафоса! Это по-нашему», «Какая классная у вас мама!», «Чувствуется гармония», — прокомментировали пост подписчики.

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