«Делаем сюрпризы близким»: Анастасия Костенко рассказала, как справляется со стрессом

В непростое время модель Анастасия Костенко дала совет всем женщинам. Знаменитость просит не переставать следить за собой и уделять внимание себе любимым.

Анастасия Костенко выполняет каждый день ритуалы красоты. Таким способом многодетная мамочка избавляется от стресса и тревог.

«Совет на всю жизнь: женщины, оставайтесь женщинами вне всяких обстоятельств, при любых ситуациях. Мы в любом случае работаем, остаемся мамами, женами или свободными девушками в поиске, а значит, должны не забывать о своем здоровье, красоте и уходе за собой», – отметила в личном микроблоге Костенко.

Анастасия заявила, что не забывает про здоровый сон, прогулки, увлажнение воздуха и уходовые процедуры. Также знаменитость старается пить больше воды и не корить себя за съеденные пирожные.

«Занимаемся спортом! Это жизнь, настроение, лучший подарок организму. Любим и получаем любовь. Делаем сюрпризы близким, дарим маленькие радости (и большие ) и получаем взамен. Слушаем музыку в любом настроении! Без этого никак», – резюмировала модель в своем микроблоге.

Напомним, ранее Костенко в актуальном твидовом жакете отправилась в театр с мужем.

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