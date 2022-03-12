«Удобный предлог для русофобии»: Пауло Коэльо заступился за россиян

Писатель высказался о спецоперации на Украине.

Бразильский прозаик и поэт Пауло Коэльо заявил, что специальная операция на Украине стала поводом для русофобии.

Знаменитость, чьи книги популярны в России, рассказал о своих наблюдениях. Коэльо побывал и на Украине, и в России. Писатель призывает не разжигать ненависть к россиянам.

«Украинский кризис – удобный предлог для русофобии. Я был во Львове, в Киеве, Одессе, Ялте, Чернобыле. Я пересек 10 тысяч километров на поезде от Москвы до Владивостока», – написал в своем микроблоге писатель.

«Не обвиняйте обычных людей», – добавил Пауло Коэльо.

Напомним, ранее Пауло Коэльо поговорил о коронавирусе, критике и социальных сетях в рамках онлайн-встречи, посвященной выходу новой иллюстрированной серии его произведений.

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