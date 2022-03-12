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«40 «квадратов»: в каких условиях живет звезда «Большой разницы» Галина Коньшина

У артистки квартира в спальном районе Москвы.

«40 «квадратов»: в каких условиях живет звезда «Большой разницы» Галина Коньшина
Актриса Галина Коньшина в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Звезда «Большой разницы» Галина Коньшина не заработала денег на особняк на Рублевке. Последние 30 лет актриса живет в двухкомнатной хрущевке в одном из спальных районов Москвы.

Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Площадь квартиры – 40 квадратных метров, особо не разгуляешься. Но актриса не унывает. Говорит, что, наоборот, все под рукой.

Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

«Зато я не экономлю на парфюме, — призналась Галина. – Есть духи, без которых я просто жить не могу. Когда ложусь спать – окутываю себя ароматом».

Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Весь гардероб Галины Коньшиной умещается в одном шкафу. Артистка не скрывает, что любит красиво одеться.

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