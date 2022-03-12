Обед с устрицами и трюфелями: Бузова в пуховой жилетке отметилась в фешенебельном ресторане с мамой

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она больше 15 лет работает на ТВ и успела полюбить многим зрителям. Примечательно, что Ольга также выступает на сцене как певица и иногда снимается в кино.

После участия в «Доме-2» она привыкла выставлять свою жизнь напоказ. Но в последние дни артистка жаловалась на плохое настроение и даже реже краситься. Но 12 марта звезда решила себя взбодрить.

Утром Бузова поделилась кадрами из самолета. Она за считанные часы добралась до родного Санкт-Петербурга. Телеведущая поспешила встретиться с самым дорогим человеком — своей мамой. Она отвела родительницу в фешенебельный ресторан, где работает итальянский шеф-повар.

Ольга была в спортивном костюме и пуховой жилетке. А вот Ирина Александровна была в черном пальто, ботинках на тракторной подошве и вязаной шапке.

«Мамулик, в такие моменты время с семьей — бесценно», — отметила звезда.

На столе были блюда с рыбкой, морепродуктами, пиццой и салатами. Еще недавно Ольга жаловалась, что она не может похудеть.

«Ой, ой! Это кто такой красивый у меня, мамулечка? И наш обед! Мы еще ничего не попробовали, но какая подача! Как красиво! Здесь итальянский шеф-повар Антонио. Дорадо, устрицы, пока они еще есть, это трюфеля», — рассказала артистка.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Однако многие Олю не узнали без гламурных нарядов и грима. «С мамой всегда хорошо», «Что с лицом?», «Мамочка красивая», «Очень мило, когда человек близок со своими родителями!», «Оль, ну что с лицом, ну все видят тебя в ТВ, ну два разных человека», — стали писать подписчики.

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