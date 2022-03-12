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Как Галина Коньшина живет с мужем, который младшее ее на 17 лет

Будущие супруги познакомились в Голландии.

Как Галина Коньшина живет с мужем, который младшее ее на 17 лет
Актриса Галина Коньшина в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Актриса Галина Коньшина была замужем два раза. Первый брак – с режиссером Юрием Непомнящим. Супруги прожили вместе 18 лет, однако после рождения сына Антона развелись.

Втайне молясь о смерти, она тогда и представить не могла, что вскоре найдет спасение в юноше по имени Александр Шумидуб. Он гитарист-виртуоз, младше актрисы на 17 лет. Но разница в возрасте не помешала им построить семейное счастье.

Муж Галины Коньшиной Александр Шумидуб. Фото: НТВ
Муж Галины Коньшиной Александр Шумидуб. Фото: НТВ

Коньшина познакомилась с Шумидубом в Голландии. Галина обратила внимание на мужчину, когда заметила афишу с его изображением. Она тогда удивилась тому, насколько сильно Александр похож на ее отца.

Каким-то невероятным образом им удалось познакомиться и пообщаться. Они сразу же понравились друг другу. После — завязался роман.

Вместе с личной жизнью актриса смогла наладить и карьеру, проснувшись знаменитой на всю страну после участия в шоу «Большая разница». Она жалела лишь об одном – что не подарила Александру ребенка.

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