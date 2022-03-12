«Спасибо тебе за советы, критику»: Юлия Ковальчук поздравила любимого мужа с днем рождения

Исполнительница Юлия Ковальчук с трогательными словами обратилась к мужу Алексею Чумакову в праздничный день.

Бывшая солистка группы «Блестящие» поблагодарила мужа, который наполнил ее жизнь новым смыслом:

«Спасибо, мой любимый муж, за то, что ты родился и наполнил мою жизнь счастьем, вдохновением и уверенностью в завтрашнем дне! Спасибо твоей мамочке и папочке за невероятную чуткость в твоем воспитании и за духовную наполненность!».

Ковальчук призналась, что муж-именинник иногда делает ей замечания. Однако артистка благодарна ему и за это.

«Спасибо тебе за советы, критику (необходимую, хотя иногда и больную), поддержку и здравомыслие! Спасибо тебе за музыку, которая течет у тебя по венам и учит меня и всех нас чему-то лучшему. Я всегда рядом», – поздравила Ковальчук мужа в личном микроблоге.

Напомним, ранее Юлия Ковальчук рассказала о своей жизни до рождения дочери Амелии. Знаменитость больше не представляет себя без детей.

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