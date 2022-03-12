Как выглядит сын Галины Коньшиной и чем он занимается

Актриса Галина Коньшина родила сына от режиссера Юрия Непомнящего Антона 41 год назад. Сейчас он – известный режиссер, который снимает талантливую маму в своих картинах.

Растила Коньшина мальчика одна. С мужем она развелась, когда сын был совсем маленьким и впервые общаться с отцом они начали лишь тогда, когда Антон окончил институт.

«Но я счастливый человек», — признался Антон в шоу «Секрет на миллион». – Мне хватало заботы от мамы».

В целом кинокарьера у сына Коньшиной не сложилась, в отличие от театральной деятельности. После творческой паузы актер снялся еще в ряде постановок, таких как «Глухарь-2», «Судебная колонка» и «Пятницкий», однако эти работы оказались незначительными.

В дальнейшем карьера Непомнящего в кинематографе приостановилась, а сам артист сосредоточился на работе в Центре драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина.

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