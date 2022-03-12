До лучших времен: Сергей Лазарев перенес весенние концерты

Исполнитель Сергей Лазарев шесть месяцев создавал шоу «Я не боюсь», с которым планировал выступить в марте и апреле 2022 года. Однако в связи с последними событиями в мире знаменитость отменил концерты.

Лазарев надеется, что сможет порадовать поклонников осенью этого года. Именно на это время перенесены все выступления с презентацией шоу «Я не боюсь».

«Мы несколько месяцев репетировали с музыкантами, с танцорами и хореографами. Мы придумывали декорации, шили костюмы. Через неделю вся международная команда должна была собраться в Минске, чтобы мы провели финальные репетиции. Но… В нынешней ситуации половина команды не может прилететь, заказанные декорации, костюмы и оборудование не могут приехать из-за санкций и закрытых границ с некоторыми странами», – написал Сергей Лазарев на личной странице в «ВКонтакте».

«Мы приняли тяжелое решение о переносе премьеры шоу на осень 2022 года! Санкт-Петербург — 24 Сентября, Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону — даты объявлю чуть позже», – резюмировал Сергей.

Напомним, ранее Сергей Лазарев удалил личный аккаунт в Instagram.

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