«Как две капли воды»: Клава Кока в купальнике сверкнула декольте на отдыхе, позируя с мамой

Клава Кока уже несколько лет выступает на сцене. Она смогла стать знаменитой. Блондинка уже выпустила множество хитов. Она спела дуэтом с Нилетто и Александром Реввой.

Теперь артистка часто путешествует, покупает себе брендовые наряды и даже обзавелась квартирой в Москве. Она любит выглядеть ярко, поэтому часто хвастается образами. Более того, звезда признавалась, что у нее красивая фигура, которую ей хочется показывать.

Не так давно Кока снова оказалась в России. Она иногда делится кадрами со съемок. Но 12 марта певица поздравила свою маму Ладу Высокову, с днем рождения.

Примечательно, что они вместе отдыхали на Мальдивах. Она опубликовала кадры, на которых в купальнике позировала со своей моложавой родительницей. Клава не скрыла свое декольте и другие прелести фигуры. Ее мама также похвасталась стройностью.

«Сегодня у мамули юбилей. Родная, ты воплощение ангела, ты самый светлый человек в моей жизни, ты мой пример во всем и мой кумир! Я люблю тебя! С днем рождения!» — написала звезда.

Поклонники осыпали Клаву комплиментами. Многие поразились тому, как она похожа с родительницей. «Как две капли воды», «Такие красивые и настоящие!», «Поразительное сходство», «Очень красивые», «Повезло с генами», «Какие вы красотки», «Клава, вот это сходство с мамой», «А вам будет хорошо брюнеткой», «Какая стройная и красивая! Вся в маму», — прокомментировали пост подписчики.

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