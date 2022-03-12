«Вам не стыдно? Половина Инстаграма забеременела»: Бородина осудила блогеров, заманивающих подписчиков

Телеведущая была очень возмущена тем, какими хитростями пользуются блогеры, чтобы не потерять свою аудиторию после блокировки Инстаграм.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на работе. Ксения ведет два проекта. Но также она зарабатывает на рекламе в соцсетях. Но теперь стало известно, что Инстаграм скоро заблокируют.

В связи с этим многие блогеры и артисты стали делится ссылками на другие свои соцсети. Ольга Бузова даже решила подарить одну из своих подписчиков, который перешел в Telegram, свой телевизор.

Переживет из-за ситуации и Ксения Бородина. Она тоже завела новый аккаунт, но при этом просто оставила ссылку на него в Инстаграм. Однако телеведущую возмутили блогеры, которые прибегают к хитростям, чтобы заманить к себе подписчиков. Она их публично осудила.

«Поругаюсь напоследок. Это что за дочь вообще? Вы нафига всем Инстаграмом побежали, купили тесты на беременность. И там, где должна быть полоска или две вы поставили ссылку на Telegram. Вы что чокнутые? Какая дичь, боже мой. Вы сумасшедшие, объясните? Вы совсем людей за лохов принимаете или что? Просто скажите: приходите в мой Telegram-канал. Если вы интересны людям, то все перейдут за вами. Вы зачем их тащите за ноздри и еще такими левыми движухами! Вам не стыдно? Половина Инстаграма забеременела», — высказалась звезда.

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