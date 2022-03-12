Свет горит только в одном окне: журналистам удалось снять ночью замок Галкина и Пугачевой

Журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ удалось заснять замок телеведущего Максима Галкина и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в ночное время.
Вечером в замке в деревне Грязь, как рассказали журналисты, ни души. Свет горит только в одном окне. Хотя все здание сияет иллюминацией.
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин, по слухам, находятся в Израиле. Когда они вернутся в Россию – неизвестно.
При этом недавно Алла Пугачева заявила, что обязательно вернется в родную страну. Речи о ее эмиграции не идет.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.