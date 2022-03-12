«Терпения вам»: Татьяна Тарасова выступила с заявлением к российским спортсменам

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова обратилась к российским спортсменам, которые оказались отстранены от международных соревнований из-за спецоперации на Украине.
«Мы должны бороться за своих спортсменов, которые сделали нашу страну великой. Они побеждали на протяжении 40 лет. Обращаюсь к нашим спортсменам в этот период — терпения вам».
Напомним, что пока нет совершенно никакой ясности, когда российские спортсмены смогут выступать на международных стартах, сообщает «Спорт-Экспресс».
Добавим, что Татьяна Тарасова – мастер спорта СССР международного класса. В 2008 году введена в Зал славы мирового фигурного катания.
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