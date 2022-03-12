«В Instagram до сих пор есть благодарность MTV Russia»: Рудковская обвинила Барских в двойной игре

Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале обвинила украинского музыканта Макса Барских в двойной игре.
«В Instagram Макса до сих пор есть благодарность MTV Russia! И статуэтка от представителя нашей страны в руках!»
По словам Яны Рудковской, она была одной из тех, кто не понял, как Барских туда попал от нашей страны. «Признаюсь честно, я возмущалась и не зря!», — заявила Яна Рудковская.
Ранее Макс Барских уже не раз негативно отзывался о России. Он заявил, что запрещает использование своих песен на российских каналах и радиостанциях.
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