«В Instagram до сих пор есть благодарность MTV Russia»: Рудковская обвинила Барских в двойной игре

Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале обвинила украинского музыканта Макса Барских в двойной игре.

«В Instagram Макса до сих пор есть благодарность MTV Russia! И статуэтка от представителя нашей страны в руках!» Макс Барских

По словам Яны Рудковской, она была одной из тех, кто не понял, как Барских туда попал от нашей страны. «Признаюсь честно, я возмущалась и не зря!», — заявила Яна Рудковская.

Ранее Макс Барских уже не раз негативно отзывался о России. Он заявил, что запрещает использование своих песен на российских каналах и радиостанциях.

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