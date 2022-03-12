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«В Instagram до сих пор есть благодарность MTV Russia»: Рудковская обвинила Барских в двойной игре

Украинский певец словно оставляет для себя «пути отступления».

«В Instagram до сих пор есть благодарность MTV Russia»: Рудковская обвинила Барских в двойной игре
Яна Рудковская. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале обвинила украинского музыканта Макса Барских в двойной игре.

Макс Барских
Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/

«В Instagram Макса до сих пор есть благодарность MTV Russia! И статуэтка от представителя нашей страны в руках!»

Макс Барских

По словам Яны Рудковской, она была одной из тех, кто не понял, как Барских туда попал от нашей страны. «Признаюсь честно, я возмущалась и не зря!», — заявила Яна Рудковская.

Ранее Макс Барских уже не раз негативно отзывался о России. Он заявил, что запрещает использование своих песен на российских каналах и радиостанциях.

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