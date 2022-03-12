«Твои треки уже неудобно включать где-то»: Рудковская потребовала Барских вернуть российские награды

Продюсер Яна Рудковская в телеграм заявила, что украинский певец Макс Барских должен вернуть все российские музыкальные награды. Она подчеркнула, что он получал их как российский, а не как украинский артист.

По словам Яны Рудковской, за песню «Туманы» голосовали всегда именно россияне. Ей интересно, от какой страны будут его следующие награды.

«Макс, ждем твои концерты и награды в странах, которые «входят в твою географию». Твои треки уже в принципе неудобно включать где-то! Неправильно люди поймут. Даже захочешь — не включишь! P.S. Ну а «про дырявую Россию» тебе хорошо Тиман ответил! Даже нечего добавить, кроме того, что «имея-не ценим, потерявши-плачем». Яна Рудковская

Ранее Макс Барских уже не раз негативно отзывался о России. Он заявил, что запрещает использование своих песен на российских каналах и радиостанциях.

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