Карди Би отказалсь от съемок в фильме «Дом престарелых»

Американская певица объяснила, почему не стала сниматься в киноленте.

Исполнительница Карди Би прославилась благодаря музыкальной карьере. Однако знаменитость периодически предстает перед поклонниками в образе актрисы. Недавно Карди снова предложили роль, при том главную, в новой комедии «Дом постарелых».

К слову, Карди Би отказалась от прредожения. Причиной стал непростой график артистки.

Исполнительница дала отрицательный ответ всего за неделю до начала съемок. Об этом сообщает издание Deadline. Теперь производство киноленты приостановлено на неопределенный срок.

Отметим, что фильм «Дом престарелых» должен рассказать историю мошенницы Эмбер. Главную героиню ошибочно обвиняют в преступлении. Понимая неизбежность наказания, аферистка маскируется под пожилую женщину и скрывается, как ей кажется, в самом безопасном месте – в доме престарелых.

Напомним, недавно Карди Би раскритиковала детский мультфильм «Свинка Пеппа» и его создателей. По словам звездной мамы, анимационный фильм подает плохой пример детям. Так, ее дочь стала повторять за главными героями и все время желает искупаться в грязной луже.

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