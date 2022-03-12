С бывшим солистом «Отпетых мошенников» Томом Хаосом простятся на Ховринском кладбище

Все желающие смогут это сделать 13 марта в 15.00.

Прощание с бывшим солистом группы «Отпетые мошенники» Томом Хаосом состоится 13 марта в 15.00. Его похоронят на Ховринском кладбище, которое находится в Московской области в Мытищах.

Как рассказали близкие Тома Хаоса, многие звезды помогали с деньгами на похороны. В беде семью музыканта не оставили.

«Кто-то помогал из артистов в поиске участка, и они между собой собирали средства в помощь сестре и племяннице». Родные Тома Хаоса

Напомним, что Том Хаос покончил с собой. В последнее время у него были конфликты с экс-коллегой по музыкальной команде Сергеем Амораловым, сообщает «СтарХит».

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