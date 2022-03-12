Миниатюрный камин, кирпичная стена и просторные балконы: Мария Горбань показала новые кадры своего загородного дома

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань опубликовала в последних Stories личного микроблога кадры из загородного коттеджа. Знаменитость продолжила знакомить поклонников со своим новым домом.

Пока Мария с семьей живет в роскошном подмосковном доме. Артистка вместе с детьми прогулялась в выходные возле коттеджа.

Дочь Горбань с коляской в руках прошлась вместе с мамой по территории коттеджа. Горбань успела сделать фотографии большого дома с панорамными окнами во время прогулки.

Отметим, что дом актрисы выполнен в стиле минимализм из дерева с большим количеством деревянных и стеклянных блоков. У Марии есть просторный балкон и гараж с саморегулирующимися воротами.

Внутри дома, в гостиной, Горбань установила круглый камин и поставила оливковый диван. Кирпичные стены, деревянный журнальный столик и молочный ковер дополняли интерьер гостиной. А в ванной – простота и минимум цветов.

Напомним, ранее Мария Горбань показала кадры общения детей. Старшая дочь Марии Горбань понянчилась с младшим братиком Ниланом. Стефания боялась уронить малыша, который уже подрос и стал тяжелее. Однако девочка справилась со своими обязанностями.

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