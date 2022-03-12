«Цветы без повода»: Николая Цискаридзе заподозрили в тайном романе

Артист балета Николай Цискаридзе опубликовал на личной странице в Instagram свежую фотографию с букетом нежных тюльпанов. Примечательно, что кадр вызвал необычные догадки у поклонников знаменитости.

Цискаридзе никого не пускает в свою личную жизнь. Член жюри «Танцев со звездами» утверждает, что ему отлично живется с любимыми питомцами. А разговоров о наследниках Николай Цискаридзе старается избегать.

О своих возлюбленных артист тоже молчит. Поэтому недавнее фото с нежными словами в публикации стали причной для подозрений Цискаридзе в романе.

Вначале в Stories знаменитости появилась запись, сделанная некой Марианной. История в социальной сети сопровождалась эмодзи с красным сердцем. А после незнакомка поставила «лайк» новой фотографии Николая Цискаридзе.

Поклонники артиста балета пока не выяснили, кем приходится женщина Цискаридзе. «Букет без повода», который Николай Цискаридзе приготовил, мог быть адресован как раз Марианне. Но это осталось тайной.

«Цветы без повода. 8 Марта давно позади. И, к сожалению, женщин с букетами цветов в руках на улицах стало гораздо меньше. Сейчас непростое время. Но ведь эта эмоция приблизит весну и подарит всем вокруг ощущение скорых, радостных перемен. Всего лишь букет цветов. Мое обращение к мужчинам, не забывайте дарить цветы без повода! В любой день», – написал Цискаридзе.

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