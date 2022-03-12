«Хочу, чтобы здесь была моя аудитория из Instagram»: Бузова хочет вернуть 23 миллиона подписчиков в телеграм

Как отметила певица, она понимает, что пока не все умеют пользоваться этой соцсетью.

Певица Ольга Бузова в своем телеграм-канале заявила, что будет бороться за свою аудиторию, которая была у нее в Instagram.

«Доброе утро. Мы проснулись. Настроение паршивое. Бегать, визжать и радоваться жизни – желания нет. Грусть и обида – это тоже состояние. Мы каждый по своим причинам может это испытывать». Ольга Бузова

По словам Бузовой, она не хочет, чтобы в ее телеграме, куда она переместилась, была грязь и оскорбление. «Буду уделять время и чистить лишнее. Я хочу, чтобы здесь собралась аудитория из Instagram, которая была у меня на протяжении десяти лет. Почти 23 миллиона подписчиков. Не все умеют пользоваться телеграм. Хочу, чтобы здесь были мои люди, которые пришли, чтобы не терять со мной связь. Чтобы заряжаться настроением или грустить со мной. Я просто предупреждаю – буду блокировать. Все, кто несет плохой характер – будут идти в блог. Здесь будет наш мир, наш домик, наша нычка», — заявила Бузова.

Напомним, что у Ольга Бузовой была одна из самых больших аудиторий в Instagram. Благодаря этому она неплохо зарабатывал на рекламе.

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