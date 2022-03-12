«Человек из тебя получился прекрасный!»: Леонид Агутин теплыми словами поздравил дочь Полину

Среди последних публикаций личного микроблога исполнителя Леонида Агутина появилась фотография его старшей дочери Полины. Таким образом знаменитость поздравил наследницу с днем рождения.

Агутин еще недавно хвастался дочерью Елизаветой-Марией Варум Агутиной. Девушка праздновала свой 23-й день рождения. И знаменитый папа поздравил дочь трогательным сообщением. А поклонники заметили, как повзрослевшая дочь Агутина стала похожа на свою маму.

К слову, пока одна дочь отмечала день рождения, наступил личный праздник другой дочери артиста. Внебрачная наследнице Леонида Агутиной исполнилось 26 лет.

«Поленька, доченька моя старшая, с днем рождения тебя! Пусть, несмотря ни на что, удача тебя не покидает, счастье и любовь не обходят стороной и здоровье не подводит! Человек из тебя получился прекрасный! Горжусь и люблю всем сердцем», – обратился Леонид Агутин к своей наследнице.

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Напомним, ранее Леонид Агутин ответил, сколько платят звездам за новогодние «Голубые огоньки». Исполнитель пожаловался на маленькие гонорары.

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