«Я устал бороться за каждое выступление»: рэпер Face навсегда эмигрировал из России

По словам музыканта, все его концерты в нашей стране отменены.

Рэпер Face принял решение эмигрировать из России. Об этом он сообщил в Instagram.

По словам рэпера, он больше не хочет платить налоги в России. Больше концертов в родной стране у него не будет.

«Все концерты в России – отмена. За возвратом – к организаторам. Я устал бороться за каждое выступление. Спасибо». Рэпер Face

Напомним, что рэпер Face – рэп-исполнитель, автор песен. Ему 24 года. С детства, в чем не раз признавался, он состоялся в различных радикальных объедениях, которые придерживаются националистических взглядов.

Музыкант много лет страдает паническими атаками. Он проходил лечение в психиатрической больнице. В армию его не взяли из-за татуировки на лице.

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