«Вот это неуважение к своей жене!»: Алишер Моргенштерн признался, что до сих пор не против провести вечер в компании девиц легкого поведения

Исполнитель Алишер Моргенштерн шокировал поклонников заявлением о том, что ему нужны девушки легкого поведения. Фолловеры удивились, так как знаменитость представлял себя как порядочного семьянина.

Шоумен опубликовал в личном микроблоге переписку с другом и клипмейкером Александром Романовым. В голосовых сообщениях Романов уговаривал Моргенштерна одуматься и не мечтать о случайных связях. Клипмейкер отметил, что Алишер находился в нетрезвом состоянии.

«А как же Дилара? Представляю сейчас ее лицо…», «С Диларой развелись, что ли?», «Вот это неуважение к своей жене! Ну ты даешь, Алишер!», «Бедная Дилара. Либо она привыкла к твоим выходкам, либо я даже не знаю…», «Господь терпел и Диларе велел!», – написали в комментариях под публикацией негодующие поклонники артиста.

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Напомним, ранее Алишер Моргенштерн порадовал свою жену Дилару щедрым подарком на 8 Марта. Шоумен вручил любимой толстую пачку денег. Также Моргенштерн попросил прощения у своих поклонников за то, что продолжает веселиться в непростое время.

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