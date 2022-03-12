«Ваш звонок важен для нас»: что происходит в гимназии после отъезда Лизы и Гарри Галкиных на каникулы

Учебное заведение, судя по всему, действительно пока не работает.

Певица Алла Пугачева несколько дней назад в Instagram сообщила, что действительно покинула Россию. При этом об эмиграции речи не идет. Она заявила, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией».

Корреспондент Teleprogramma.pro позвонил в Первую московскую гимназию, чтобы уточнить действительно ли в учебном заведении, где учатся дети Пугачевой, Лиза и Гарри Галкины, каникулы. К телефону никто не подошел, несмотря на многочисленные попытки.

«Вы позвонили в первую московскую гимназию. Дождитесь соединения с администратором. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Оставайтесь с нами. Вам ответит первый освободившийся оператор», — говорит автоответчик.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России. При этом речи об эмиграции не идет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.