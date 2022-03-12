«Верите больному человеку»: Алиса Казьмина показала переписку матери с продавцами запрещенных веществ

После того, как Алиса Казьмина пожаловалась на нестабильное поведение матери, она опубликовала личную переписку родственницы. В сообщениях родительница бывшей жены Андрея Аршавина беседует с продавцами наркотических веществ.

Казьмина уверяет, что ее маме нужна медицинская помощь. Ранее Алиса предупреждала мать, что обнародует ее провокационные переписки. И угрозы оказались реальностью.

«Моя бабушка наркоманка. А вы верите больному человеку», – написала дочь Казьминой в личном микроблоге.

К заявлениям дочери Казьмина приложила переписку матери с продавцами запрещенных веществ.

«Психоза только бабушка, которая забрала у меня брата и пытается мамочку. Люди, пожалейте, мою маму. Она уже два года из-за нее болеет. А теперь и совсем смерти желает», – добавила про свою бабашку старшая дочь Алисы Казьминой.

Напомним, ранее Алиса Казьмина призналась в том, что собственная мать пытается отобрать у нее детей. Родительница болеющей знаменитости мечтает отправить дочь в психиатрическую лечебницу.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.