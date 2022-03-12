«За счет рекламы снимаются»: Жидков рассказал, что ждет киноиндустрию после введения санкций

Актер Иван Жидков в сторис Instagram рассказал, что ждет российскую киноиндустрию после введения санкций со стороны Запада. Сам он находится на гастролях в Краснодаре.

«Мы пока еще не осознаем глубину всех экономических последствий, которые нас коснутся. Артистов и не артистов. Я думаю, что количество снимаемых фильмов и сериалов сократится раз в десять, а то и в пятнадцать». Иван Жидков

Как отметил Иван Жидков, не надо забывать, что все деньги, выделяемые на съемки — рекламные. «За счет рекламы снимаются сериалы», — заметил он.

Напомним, что против России странами Запада и США приняты беспрецедентные санкции. Они вызваны началом спецоперации России в Донбассе.

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