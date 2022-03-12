«Ну что – мы в аэропорту»: Юлия Барановская на вертолете с детьми улетела на льдину в Белом море

Не так давно телеведущая с детьми отправилась в Архангельск.

Телеведущая Юлия Барановская в своем телеграм-канале сообщила, что вместе с детьми улетела в Архангельск, где проведет ближайшие несколько дней.

«Ну что – мы в аэропорту. Ждем наш вертолет и отправляемся на льдину на Белое море». Юлия Барановская

Отметим, что из-за спецоперации России в Донбассе на время не стала выходить программа Юлии Барановской на «Русском радио» — шоу «Все к лучшему».

больше по теме Барановская вслед за Пригожиным решила устроить себе «экспресс-визит», улетев из Москвы Правда ведущая Первого канала отправилась не в Израиль.

Добавим, что у Юлии Барановской трое наследников — два сына и дочь. Их она родила от футболиста Андрея Аршавина, с которым давно рассталась.

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