«Ну что – мы в аэропорту»: Юлия Барановская на вертолете с детьми улетела на льдину в Белом море

Телеведущая Юлия Барановская в своем телеграм-канале сообщила, что вместе с детьми улетела в Архангельск, где проведет ближайшие несколько дней.
«Ну что – мы в аэропорту. Ждем наш вертолет и отправляемся на льдину на Белое море».
Отметим, что из-за спецоперации России в Донбассе на время не стала выходить программа Юлии Барановской на «Русском радио» — шоу «Все к лучшему».
Добавим, что у Юлии Барановской трое наследников — два сына и дочь. Их она родила от футболиста Андрея Аршавина, с которым давно рассталась.
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