Дочь священнослужителя стала участницей нового «Холостяка»

Скоро будут известны имена всех девушек этого сезона.

21-летняя Екатерина Батюченко родилась в Пензе в семье священнослужителя. Все детство девушка провела в церкви. Однако она хотела стать моделью, а в осознанном возрасте прошла кастинг проекта «Холостяк».

И Батюченко смогла войти в число новых участниц самого романтичного проекта на ТНТ.

«Хочется эмоций, хочется любви, потому что в обычной жизни почему-то отношения с мужчинами у меня не складываются. Но есть ощущение, что это будет человек, который заставит мок сердце биться сильнее», – рассказала Екатерина о своих ожиданиях на предстоящий сезон «Холостяка».

К слову, блондинка ждала на проекте Антона Шастуна из «Импровизации». Тем не менее, участница шоу не расстроилась, узнав имена настоящих героев.

Екатерина надеется покорить их своей естественной красотой.

«У меня натуральное лицо, без единого укола. И это на самом деле нравится очень многим, это актуально, это модно, это современно. И я так рада, что родилась в XXI веке, когда поменялись тенденции, когда практически любая девушка может стать моделью», — добавила участница «Холостяка» в беседе со starhit.ru.

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