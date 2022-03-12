Сколько денег Лазарев, Кудрявцева, Бородина и другие звезды зарабатывали в Инстаграме

В понедельник, 14 марта. Роскомнадзор заблокирует на территории России Инстаграм. Сделают это из-за того, что в соцести призывали к насилию против граждан нашей страны. В американской компании отказались удалять жестокие сообщения, поэтому выход был один – заблокировать.

Звезды шоу-бизнеса, как известно, зарабатывали в Инстаграме большие деньги. Ксения Бородина, например, брала за рекламный пост 800 тысяч рублей. У ведущей Леры Кудрявцевой ценник стоял чуть меньше — от 500 тысяч. Сергей Лазарев мог по доброте душевной и за 350 тысяч отрекламировать тот или иной товар.

Моргенштерн себе ни в чем не отказывал и брал за рекламу 2 миллиона рублей. А вот Дмитрий Дибров, наверное, самый скромный. Его пост в Инстаграме стоит 100 тысяч рублей.

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